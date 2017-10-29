Жителей Башкирии в последнее воскресенье октября ожидают дождь со снегом Фото: автор Жителей Башкирии в последнее воскресенье октября ожидают дождь со снегом Фото: автор

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 29 октября, будет облачная погода. Ночью небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, днем снег, переходящий в дождь.

Местами налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, по северо-востоку до -10°, днем 0,+5°.