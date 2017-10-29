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29 октября Воскресенье

Уфа   °

В Уфе во время акции «Молитва памяти» вспомнят имена погибших и пострадавших в годы репрессий

ОБЩЕСТВО

В Уфе во время акции «Молитва памяти» вспомнят имена погибших и пострадавших в годы репрессий Фото: Олег Яровиков

В Уфе во время акции «Молитва памяти» вспомнят имена погибших и пострадавших в годы репрессий Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В воскресенье, 29 октября, накануне общероссийского Дня памяти жертв политических репрессий, в Уфе состоится акция «Молитва памяти». Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий пройдет с 15.00 до 16.30 на Сергиевском кладбище г. Уфы, возле памятника жертвам политических репрессий.

В этом году в связи со 100-летием Октябрьской революции к этой памятной дате привлечено особое внимание. В Москве 30 октября будет открыт Мемориал жертвам политических репрессий «Стена скорби».

В этом году «Молитва памяти» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Твери, Самаре, Воронеже, Новоронеже, Пскове, Архангельске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России.

Поделиться историями своих близких, пострадавших от репрессий, в эти дни можно на сайте «Молитвы памяти» и в ее пабликах в Facebook и ВКонтакте с хештэгом #молитвапамяти.

Теги: память, репрессии
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