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29 октября Воскресенье

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Куда сходить в воскресенье: афиша на 29 октября

КУЛЬТУРА

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Агентство «Башинформ» представляет афишу культурных событий на воскресенье, 29 октября.

Башкирский театр оперы и балета. Спектакль для всей семьи — балет «Щелкунчик». Сказочная музыка Чайковского, изобретательная хореография и изысканное оформление помогут отвлечься от повседневности, окунуться в мир красоты и грез. Начало в 18.00.

Музыкальная комедия Загира Исмагилова на либретто Баязита Бикбая «Кодаса». Веселая история о том, как старик сына женил и пытался жениться сам. Малый зал, начало в 18.00.

Башкирский театр драмы им. М.Гафури. Всеми любимая музыкальная мелодрама «Цена счастья» с легендарным Фиданом Гафаровым. Начало в 19.00.

Татарский театр «Нур». Музыкальная комедия «Абонент 1313-й, или Сущий ангел». Начало в 19.00.

Национальный молодежный театр им. М. Карима. «Приключения обезьянки Бьянки» на русском языке. Веселая сказка с интерактивной игрой, танцами и песнями для самых маленьких зрителей. Камерная сцена, начало в 12.00.

Второй показ премьеры — комедии «Самоубийца». Обилие странных, нелепых, попросту нереальных ситуаций превращает действо в фантасмагорию. Начало в 18.00.

Башкирский государственный театр кукол. Спектакль «Маша и медведь». Для детей до 3 лет вход свободный. Начало в 12.00, 14.00.

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова. Фестиваль фламенко в Андалузии». Трио Оскара Гузмана (Севилья, Испания): Оскар Гузман (гитара), Кристина Бенитес (танец), Лукас Ортего (вокал). Органный зал, начало в 18.00.

ГКЗ «Башкортостан». Настоящие «Песняры» представят программу «Песни на все времена» из музыкального наследия ансамбля Владимира Мулявина: «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Белоруссия», «Вологда», «Алеся» — песни, ставшие любимыми для миллионов слушателей нескольких поколений. Начало в 19.00.

Уфимский джаз-клуб. Джаз-квинтет «Light and waves» с программой «Easy living». Начало в 21.00

Теги: афиша
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