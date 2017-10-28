В Уфе в честь 25-летия Национального симфонического оркестра застраховали здоровье каждого музыканта Фото: Альберт Загиров





















В Уфе в честь 25-летия Национального симфонического оркестра застраховали здоровье каждого музыканта Фото: Альберт Загиров

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в честь 25-летия Национального симфонического оркестра застраховали здоровье каждого музыканта. Общая сумма страховки составила 5,4 млн рублей. Такой подарок коллективу преподнес генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, чье новое произведение прозвучало на юбилейном концерте.

Вокально-симфоническая картина «Баллада о земле башкирской» была написана Шамилем Шариповым на стихи Ю. Миннимухаметова и оркестрована композитором Валерием Скобелкиным. В премьерном исполнении, помимо симфонического оркестра, приняли участие солистка Айгуль Сагинбаева и Государственная академическая хоровая капелла РБ им. Т. Сайфуллина.

Гала-концерт «25 лет вместе с вами!» прошел в Государственном концертном зале «Башкортостан». Свое поздравление коллективу направил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Коллектив поздравила и заслуженная артистка РБ, лауреат Молодежной премии им. Бабича, министр культуры республики Амина Шафикова, которая неоднократно солировала с оркестром.

«Свой 25-летний юбилей оркестр встречает в прекрасной творческой форме. Созданный в 1992 году, в непростые для страны и республики времена, замечательным музыкантом Тагиром Камаловым, оркестр прошел славный путь от небольшого коллектива телерадиокомпании до коллектива, у которого в багаже славные страницы концертных выступлений. Сегодня творческая жизнь республики немыслима без Национального симфонического оркестра — все наши международные фестивали, конкурсы, концерты проходят при участии этого коллектива», — отметила министр.

Свои видеопоздравления Национальному симфоническому оркестру также прислали всемирно известные певцы Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, скрипач Никита Борисоглебский, пианист Филипп Копачевский.

В программе юбилейного гала-концерта «25 лет вместе!» прозвучали произведения Чайковского, Брамса, Форе, Сен-Санса, Томаса, Заимова, Шарипова. Весь вечер был за пультом художественный руководитель и главный дирижер Раушан Якупов. Провели концерт Эльмира Ижболдина и Александр Кузьменко.

Напомним, награждение артистов Национального симфонического оркестра в связи с юбилеем состоялось накануне.