Пропавшего месяц назад Максима Ерошенко из Салавата нашли мертвым Фото: группа "Лиза Алерт. Башкортостан", Vk.com Пропавшего месяц назад Максима Ерошенко из Салавата нашли мертвым Фото: группа "Лиза Алерт. Башкортостан", Vk.com

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

34-летнего жителя Салавата Максима Ерошенко, о местонахождении которого не было известно больше месяца, найден мертвым. Тяжелую весть сообщили волонтеры в группе поиска в социальных сетях. Подробности трагедии не сообщаются.

Напомним, 25 сентября 2017 года Максим за рулем автомобиля выехал из города Салават. Мужчина передвигался на ВАЗ-2110 темно-зеленого цвета. С тех пор его никто не видел.