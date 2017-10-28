В Иглинском районе Башкирии детям-сиротам вручили ключи от квартир Фото: информационно-аналитический отдел администрации Иглинского района







В Иглинском районе Башкирии детям-сиротам вручили ключи от квартир Фото: информационно-аналитический отдел администрации Иглинского района

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Сегодня, 28 октября, 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир. Об этом рассказали в администрации района.

«В течение двух лет мы вручили ключи от новеньких отремонтированных квартир около пятидесяти сиротам», — отметил глава Иглинской района Гафуан Шайхутдинов.

Во всех квартирах, в которые въехали новоселы, сделан современный ремонт: установлены натяжные потолки, постелен линолеум, квартиры оборудованы сантехникой и электрическими плитами. Новоселы получили подарки и от спонсоров – им вручили постельные комплекты.

Кстати, по соседству с новым домом по улице Строителей в райцентре достраивается еще один многоквартирный дом для детей сирот. Жилье в нем получат еще 24 человека.