Власти Стерлитамака прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками компании «Башстрой» Фото: Олег Яровиков Власти Стерлитамака прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками компании «Башстрой» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В администрации Стерлитамака рассказали, что «дорожная карта», разработанная для решения ситуации с обманутыми дольщиками ООО «Башстрой». Поправки стали необходимы из-за принятия нового закона. Напомним, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» парламентарии Башкирии утвердили в пятницу, 28 октября, на очередном заседании Госсобрания – Курултая РБ. Он предусматривает новые механизмы решения проблемы дольщиков тех объектов, завершение которых не представляется возможным. Пострадавшим будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. Документ предусматривает возможность выделения земли под такой инвестпроект без проведения торгов. Общая площадь дома или домов, построенных по этой схеме, должна быть не менее 10 тысяч квадратных метров, при этом не менее 10% от общей жилплощади инвестор обязуется передать в собственность дольщиков.

«Была проведена юридическая экспертиза «дорожной карты». Экспертиза выявила, что пункт 8, предусматривавший заключение договоров долевого участия между НО «ФРЖС РБ» и гражданами, пострадавшими от неисполнения обязанностей застройщиком ООО «Башстрой» (внесенный в «дорожную карту» по инициативе обманутых граждан) не подлежит выполнению, поскольку на тот момент отсутствовала правовая основа для заключения договоров долевого участия между некоммерческими организациями и гражданами», — рассказали в администрации.

По словам первого заместителя мэра Стерлитамака Александра Пантелеева, многие пункты «дорожной карты» уже выполнены.

«Работа с дольщиками продолжается. Сегодня администрация Стерлитамака ведет переговоры с инвесторами о застройке жилого комплекса «Добролюбово», на территории которого зарезервирован участок 6653 кв. м для обманутых граждан ООО «Башстрой», — прокомментировал чиновник. — В соответствии с измененной «дорожной картой», НО «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» разработал проектно-сметную документацию по данному участку. На последующих этапах фонд передаст земли без торгов на льготных основаниях, а также всю документацию инвесторам, которые будут непосредственно вести застройку территории. И именно инвесторы затем заключат договоры долевого участия с обманутыми гражданами».

Как комментировали ранее депутаты Госсобрания – Курултая РБ, принятие нового закона позволит решить проблему как минимум девяти объектов: кроме площадки «Башстроя» в Стерлитамаке речь идет о двух объектах в Нефтекамске и шести в Уфе. Всего, по данным Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, в республике насчитывается 29 проблемных объектов, количество пострадавших достигает 3,5 тысяч.