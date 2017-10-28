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Прокуратура обязала мэрию Уфы обеспечить сироту жильем

ОБЩЕСТВО

Прокуратура обязала мэрию Уфы обеспечить сироту жильем Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура обязала мэрию Уфы обеспечить сироту жильем Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Прокуратура Ленинского района башкирской столицы проверила обращение 23-летнего уфимца. Выяснилось, что молодой человек с 13 лет остался без попечения родителей, его воспитывали родственники. С 2016 года его поставили на учет как нуждающегося в предоставлении жилья, однако положенных по закону квадратных метров мужчина так и не получил.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил исковое требование. Мэрию города обязали предоставить молодому человеку жилье из специализированного жилищного фонда. Восстановление жилищных прав находится на контроле прокуратуры.

Теги: Прокуратура РБ
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