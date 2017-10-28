Башкирия вошла в число регионов-лидеров по объемам жилищного строительства Фото: Андрей Старостин Башкирия вошла в число регионов-лидеров по объемам жилищного строительства Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Росстат опубликовал данные о жилищном строительстве в регионах страны в январе-сентябре 2017 года. Республика Башкортостан вошла в число лидеров по объемам жилищного строительства. По данным статистики, на наш регион приходится 3,4% от всей жилплощади, введенной в стране с начала года. Первое место по этому показателю заняла Московская область – на нее приходится 11,5% от общей площади жилья. Также в числе лидеров оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть, Москва, Татарстан, Свердловская, Новосибирская, Самарская и Нижегородская области. На долю этих регионов приходится почти половина новостроек страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы строительства в Башкирии сократились на 12,5%, в целом по стране снижение составило 6,4%. Всего, по данным Росстата, в России с начала года введено в эксплуатацию 677,9 тысяч квартир общей площадью 46,4 миллионов квадратных метров.