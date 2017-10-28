Зимой дороги Башкирии будут патрулировать круглосуточно Фото: Олег Яровиков Зимой дороги Башкирии будут патрулировать круглосуточно Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Дорожные службы Башкирии готовятся к работе в зимний период. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ. Согласно документу, Управлению дорожного хозяйству РБ совместно с Федеральным Управлением автомобильных дорог «Приуралье» поручено обеспечить работу дорожных служб во время снежных заносов и других неблагоприятных погодных явлений. Главам администраций городов и районов республики рекомендовано помогать с выделением необходимой техники. Предполагается, что снегоуборочная техника должна быть готова к работе круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Также документ регламентирует очередность расчистки дорог от снега: в первую очередь будут расчищаться дороги федерального и регионального значения, затем – дороги межмуниципального значения, в третью очередь – дороги местного значения с регулярны движением автобусов общего пользования и школьных автобусов.