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28 октября Суббота

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Рустэм Хамитов поздравил Национальный симфонический оркестр Башкортостана с 25-летием

КУЛЬТУРА

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов поздравил Национальный симфонический оркестр с 25-летием. Праздничный гала-концерт «25 лет вместе!» проходит сегодня в Государственном концертном зале «Башкортостан».

«Уважаемые друзья! Поздравляю коллектив Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан с 25-летием со дня образования!

За четверть века вы прошли большой творческий путь от музыкального коллектива небольшой телерадиокомпании до известного в стране и за ее пределами главного симфонического оркестра нашей республики. В активе вашего творческого коллектива – работа с ведущими музыкантами и дирижерами разных стран, Русской государственной академической хоровой капеллой имени Юрлова, Государственной академической хоровой капеллой республики, Башкирским государственным театром оперы и балета. В разные годы с оркестром выступали народные артисты СССР Ирина Архипова, Николай Петров, Елена Образцова, народные артисты России Юрий Лоевский, Даниил Крамер, Владимир Овчинников, наши земляки – Аскар и Ильдар Абдразаковы и многие другие звёзды мирового искусства. В репертуар оркестра входят лучшие произведения мировой классики, отечественных и башкирских композиторов. Вашему коллективу рукоплескали на гастролях во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, десятках российских регионов.

Широко известный ценителям классической музыки, оркестр сегодня является неотъемлемой частью музыкальной жизни Башкортостана. Своим творчеством вы вносите значительный вклад в развитие и продвижение многонациональной музыкальной культуры республики, духовно-эстетическое воспитание молодежи.

Желаю коллективу оркестра благополучия, вдохновения, новых творческих успехов, ярких проектов и благодарных зрителей!» — говорится в поздравлении.

Награждение артистов Национального симфонического оркестра состоялось накануне. В программе юбилейного гала-концерта «25 лет вместе!» — произведения Чайковского, Брамса, Форе, Сен-Санса, башкирских авторов Халика Заимова, Шамиля Шарипова. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Раушан Якупов.

Теги: Национальный симфонический оркестр, Рустэм Хамитов
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