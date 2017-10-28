Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

28 октября Суббота

Уфа   °

Баскетболисты «Уфимца» после двух побед в Тобольске отправляются в Екатеринбург

СПОРТ

Баскетболисты «Уфимца» после двух побед в Тобольске отправляются в Екатеринбург Фото: пресс-служба БК «Уфимец»

Баскетболисты «Уфимца» после двух побед в Тобольске отправляются в Екатеринбург Фото: пресс-служба БК «Уфимец»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно проводит выездную серию. Команда из Башкирии одержала две победы над «Нефтехимиком» из Тобольска. Первая игра завершилась с разгромным счетом – 113:75, во втором поединке уфимцы были сильнее – 94:69. Как сообщает пресс-служба БК «Уфимец», благодаря результативной игре клуб продолжает лидировать в группе «Б» Суперлиги второго дивизиона.

Следующая игра состоятся сегодня и завтра, 28 и 29 октября. «Уфимец» сыграет в Екатеринбурге против местного «Уралмаша».

Теги: баскетбол, БК «Уфимец»
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть