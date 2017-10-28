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Прививки от гриппа сделали 37% жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

Прививки от гриппа сделали 37% жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Прививки от гриппа сделали 37% жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора в Башкирии прививки от гриппа сделали 1 505 368 человек – это 37% населения республики. К концу октября 2016 года было вакцинировано только 26,2% жителей.

1 113 260 взрослых и 338 990 детей получили вакцину за счет федерального бюджета, еще 53 118 человек сделали прививку за счет работодателей и за свой счет.

Ни одного случая заболевания гриппом в Башкирии пока не зарегистрировано. Число заболевших сезонными ОРВИ растет, однако остается ниже эпидемического порога. Данные по количеству заболевших привел руководитель Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов, по его словам, каждую неделю диагноз ОРВИ ставят 16-20 тысячам жителей Башкирии.

Чем опасен вирус, защитит ли прививка от простуды и почему вакцина остается лучшим средством профилактики – в материале ИА «Башинформ».

Теги: вакцина, грипп, ОРВИ, Роспотребнадзор по РБ
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