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«Башнефть» сохранит объём благотворительной помощи на уровне 4 млрд рублей – Рустэм Хамитов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

«Башнефть» сохранит объём благотворительной помощи на уровне 4 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

«Башнефть» сохранит объём благотворительной помощи на уровне 4 млрд рублей – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Башнефть» сохранит объём благотворительной помощи на уровне прошлого года – 4 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

По словам руководителя региона, за девять месяцев 2017 года республика уже получила 2,7 млрд рублей.

– Эти средства направлены на проектирование, строительство, ремонт и оборудование девяти детских садов, 12 школ, девяти учреждений культуры, четырёх объектов здравоохранения, 10 спортивных объектов, модернизацию сетей водоснабжения, очистных сооружений, благоустройство парковых зон, проведение спортивных и культурных мероприятий, финансирование наших хоккейных клубов «Салават Юлаев» и «Торос» и другие цели, – уточнил Рустэм Хамитов.

Напомним, что накануне Совет директоров «Башнефти» принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций. По словам Главы региона, это значительно больше прогнозной суммы.

– Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей, – сообщил Рустэм Хамитов. – Несомненно, более значимые поступления от доли республики в «Башнефти» будут способствовать росту устойчивости и сбалансированности нашего бюджета. Уверен, что наше сотрудничество с «Башнефтью» и «Роснефтью» будет идти по нарастающей.

Теги: благотворительность, глава рб, Башнефть
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