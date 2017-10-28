В Башкирии пенсионерка умерла из-за того, что врачи перепутали группу крови при переливании Фото: Олег Яровиков В Башкирии пенсионерка умерла из-за того, что врачи перепутали группу крови при переливании Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 15 февраля 2017 года 69-летняя жительницу Сибая госпитализировали из-за обострения сердечно-легочной патологии. По словам ее дочери, 20 февраля пациентке сделали переливание крови, а 10 марта пенсионерка умерла. При этом врачи факт переливания не подтверждают.

Сейчас следователи изучают медицинские документы, устанавливают обстоятельства преступления и определяют, кто из медицинского персонала больницы мог быть причастен к преступлению. Чтобы определить, насколько правильно была оказана медпомощь, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали в СУ СКР по РБ.