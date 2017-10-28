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28 октября Суббота

Уфа   °

В Башкирии столкнулись УАЗ и КамАЗ, есть погибший

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись УАЗ и КамАЗ, есть погибший

Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии столкнулись УАЗ и КамАЗ, есть погибший

Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В ночь на субботу, 28 октября, произошла авария, которая унесла жизнь одного человека. ДТП случилось на 2 км дороги с. Краснохолмский-д. Старый Орьебаш. УАЗ, который ехал из Удмуртии, столкнулся с КамАЗом. Водитель УАЗа, 51-летний мужчина, и три его пассажира 31, 39 и 62 лет получили травмы разной степени тяжести, еще один пассажир, 31-летний житель Ижевска, скончался на месте. Как рассказали в ГИБДД по РБ, все они ехали на заработки.

Водитель КамАЗа, 51-летний житель Буздякского района, в аварии не пострадал.

Всего, по данным госавтоинспекции, за сутки в республике зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек, 16 человек получили травмы.

Теги: ГИБДД по РБ, ДТП
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