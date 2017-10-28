Поступления от «Башнефти» в бюджет республики за девять месяцев составили 21 млрд рублей Фото: Олег Яровиков Поступления от «Башнефти» в бюджет республики за девять месяцев составили 21 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

За девять месяцев 2017 года от «Башнефти» в консолидированный бюджет республики поступило около 21 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Об этом в интервью ТАСС заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

– Надо сказать, что финансовые показатели компании в этом году значительно улучшились. Поэтому за девять месяцев в наш бюджет перечислено более 9 млрд рублей налога на прибыль. Это на 7,3 процента больше, чем в прошлом году. Выросла и налоговая база по налогу на имущество организаций, – подчеркнул руководитель региона. – Могу сказать, что при сохранении набранных темпов «Башнефть» в этом году обеспечит пятую часть налоговых доходов консолидированного бюджета республики.

Напомним, что накануне Совет директоров «Башнефти» принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций. По словам Главы региона, это значительно больше прогнозной суммы.

– Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей, – сообщил Рустэм Хамитов. – Несомненно, более значимые поступления от доли республики в «Башнефти» будут способствовать росту устойчивости и сбалансированности нашего бюджета.