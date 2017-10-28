ВК «Урал» в домашнем мачте сыграет против московского «Динамо» Фото: пресс-служба ВК «Урал» ВК «Урал» в домашнем мачте сыграет против московского «Динамо» Фото: пресс-служба ВК «Урал»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Сегодня, 28 октября, волейболисты «Урала» примут у себя в гостях «Динамо» из Москвы. К восьмому туру Чемпионата волейбольной Суперлиги уфимская команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице – на счету наших спортсменов пять побед и два поражения. «Динамовцам» нынешний сезон пока дается непросто: клуб проиграл в четырех встречах из семи (по данным пресс-службы ВК «Урал», столько же – сколько за весь прошлый сезон) и занимает только 11 строчку.

Статистика личных встреч говорит в пользу гостей из столицы. Команды встречались между собой 33 раза, команда из Уфы была сильнее лишь в пяти случаях.

Игра на стадионе «Динамо» начнется в 18.00