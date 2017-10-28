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28 октября Суббота

Уфа   °

В Уфе разыскивают 47-летнего Эдуарда Хайруллина

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В окрестностях Уфы разыскивают 47-летнего Эдуарда Хайруллина. Мужчина пропал 23 октября. Выйдя с работы в поселке Красный Яр Уфимского района примерно в 16.30, он отправился в сторону Уфы. Однако домой так и не вернулся. Информация о пропавшем размещена в группе РОО «Поиск Детей – Уфа» в социальных сетях.

Приметы: рост 180 см, глаза серо-зеленые, волосы короткие темные. Был одет в коричневые джинсы, коричневые ботинки, черную олимпийку с рукавами в белую полоску, под олимпийкой темно-синий джемпер, на голове – синяя кепка.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, звоните в полицию или волонтерам: тел. 8-927-969-89-19

Теги: розыск пропавших
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