Выходные в Башкирии будут морозными, а начало недели - дождливым Фото: Олег Яровиков Выходные в Башкирии будут морозными, а начало недели - дождливым Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие три дня.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 28 октября, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем температура составит 0,-5°.

В ночь на воскресенье снова пойдет снег, может начаться слабая метель. Столбик термометра опустится до -1,-6°, в северо-восточных районах — до -10°. Днем потеплеет до 0,+5°, порывы ветра усилятся, будет идти снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог образуется снежный накат и гололедица.

К началу недели и вовсе потеплеет. В понедельник, 30 октября, ночью температура воздуха составит -2,+3°, днем +2,+7°. Будут идти дожди.