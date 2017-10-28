В России разрабатывается эффективный алгоритм розыска пропавших детей Фото: Андрей Старостин В России разрабатывается эффективный алгоритм розыска пропавших детей Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Следственном комитете России обсудили разработку единого алгоритма розыска пропавших детей. Участники совещания обсудили, как эта схема работает на практике, и, что необходимо пересмотреть, чтобы сделать ее максимально эффективной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Практически ежедневно появляются сообщения о пропавших без вести детях. В лучшем случае события развиваются так: Следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которому по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены волонтерских организаций, просто неравнодушные граждане. В результате общих усилий ребенок найден, жив и здоров. Однако так происходит далеко не всегда. Основная причина в отсутствии единого алгоритма, распределяющего функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин акцентировал внимание присутствующих, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего должно приниматься всеми региональными подразделениями СКР не только после поступления соответствующих обращений или официальных уведомлений от коллег, но и в связи с получением требующей реагирования информации из СМИ, социальных сетей и различных мессенджеров. Он отметил, что выявление в открытых источниках сообщений об исчезновении детей не всегда своевременно осуществляется и в результате может быть упущено время. А минуты промедления в начале поисков могут стоить жизни ребенку.

Председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, волонтеры которого действуют в 40 регионах РФ, констатировал, что на сегодняшний день в ряде субъектов нет необходимых специалистов и оборудования для поиска в природной среде. Самое главное – должное обучение волонтеров и использование оборудования, зарекомендовавшего себя в успешных поисках. Он поделился наработанными волонтерами отряда методиками поиска пропавших людей в труднодоступной среде.

По общему мнению участников совещания, необходимо максимально полно использовать потенциал добровольческих поисковых отрядов, не ограничивая их деятельность излишним формализмом,применять в регионах подготовленные методические рекомендации, которые разработаны на основе изученного передового опыта розыска несовершеннолетних.

Поручено в течение недели сформировать рабочую группу из представителей всех структур и организаций, принимающих участие в розыске детей, и через месяц доложить конкретные результаты ее работы, начиная от предложений по совершенствованию действующего законодательства до выработки методических рекомендаций.