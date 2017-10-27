В одном из городов Башкирии дети рискуют провалиться в траншеи Фото: Следком по РБ В одном из городов Башкирии дети рискуют провалиться в траншеи Фото: Следком по РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ходе выездного приема граждан исполняющим обязанности руководителя следственного управления Юрием Русановым в городе Благовещенске на бездействие чиновников пожаловалась семья с шестью детьми.

По словам многодетной матери, они проживают в доме на одной улице с местной администрацией. Придомовая территория была оборудована для прогулок с детьми. Из-за произошедшей аварии водопровода сотрудниками «Водоканала» города перед домом была вырыта траншея, которую впоследствии они плохо закопали. И теперь за время дождей грунт размяк, стал проваливаться и создает опасность для пребывания здесь детей.

Множественные обращения в местные органы власти результатов не дали. Юрий Русанов поручил организовать доследственную проверку качества оказанных услуг и дать правовую оценку деятельности МУП «Водоканал» г.Благовещенска и администрации города. Данное обращение и организованная по нему проверка взяты им личный контроль.