Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

27 октября Пятница

Уфа   °

В одном из городов Башкирии дети рискуют провалиться в траншеи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В одном из городов Башкирии дети рискуют провалиться в траншеи Фото: Следком по РБ

В одном из городов Башкирии дети рискуют провалиться в траншеи Фото: Следком по РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ходе выездного приема граждан исполняющим обязанности руководителя следственного управления Юрием Русановым в городе Благовещенске на бездействие чиновников пожаловалась семья с шестью детьми.

По словам многодетной матери, они проживают в доме на одной улице с местной администрацией. Придомовая территория была оборудована для прогулок с детьми. Из-за произошедшей аварии водопровода сотрудниками «Водоканала» города перед домом была вырыта траншея, которую впоследствии они плохо закопали. И теперь за время дождей грунт размяк, стал проваливаться и создает опасность для пребывания здесь детей.

Множественные обращения в местные органы власти результатов не дали. Юрий Русанов поручил организовать доследственную проверку качества оказанных услуг и дать правовую оценку деятельности МУП «Водоканал» г.Благовещенска и администрации города. Данное обращение и организованная по нему проверка взяты им личный контроль.

Теги: обращения граждан, Следком
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть