Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

28 октября Суббота

Уфа   °

На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования

ОБЩЕСТВО

На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования

Фото: Минздрав РБ

На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования

Фото: Минздрав РБ

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования. Мероприятие прошло сегодня, 27 октября в торгово-развлекательном центре «Планета» и было направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и повышение информированности населения по вопросам здорового образа жизни. Оно было посвящено Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 20 октября.

Инициатором его являлось Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Для жителей и гостей столицы было организовано бесплатное медицинское обследование специалистами Республиканского кардиологического центра, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, Центров здоровья поликлиник №38 и №2 г. Уфы. Все желающие могли измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, угарного газа в выдыхаемом воздухе и карбиоксигемоглобина в крови на Смокелайзере, пройти ЭКГ в передвижном медицинском модуле диагностики здоровья Республиканского кардиологического центра. Каждый мог стать донором и сдать кровь в мобильном пункте заготовки крови Республиканской станции переливания крови.

«Сегодняшняя акция призвана привлечь внимание населения к факторам риска, приводящим к инсульту, к профилактике этого заболевания и методам своевременной диагностики, — подчеркнула замминистра здравоохранения Эльза Сыртланова.-Ежегодно инсульты уносят жизни около 12 тысяч жителей нашей республики».

Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности, как в мире, так и в России. По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем, если недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей в трудоспособном возрасте (30-40 лет).

Профилактические мероприятия имеют огромное значение в решении проблемы роста заболеваемости во всем мире. Очень важно во избежание возникновения проблем вести здоровый образ жизни, больше двигаться и уделять внимание своему здоровью.

Также во время акции были представлены красочные концертные номера, показательные занятия по скандинавской ходьбе, флеш-моб для студентов и молодежи и другие мероприятия

Теги: здоровье, Всемирный день борьбы с инсультом
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть