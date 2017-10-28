На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования Фото: Минздрав РБ





На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования Фото: Минздрав РБ

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На акции «Вместе против инсульта» уфимцы смогли пройти бесплатные обследования. Мероприятие прошло сегодня, 27 октября в торгово-развлекательном центре «Планета» и было направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и повышение информированности населения по вопросам здорового образа жизни. Оно было посвящено Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 20 октября.

Инициатором его являлось Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Для жителей и гостей столицы было организовано бесплатное медицинское обследование специалистами Республиканского кардиологического центра, Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, Центров здоровья поликлиник №38 и №2 г. Уфы. Все желающие могли измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, угарного газа в выдыхаемом воздухе и карбиоксигемоглобина в крови на Смокелайзере, пройти ЭКГ в передвижном медицинском модуле диагностики здоровья Республиканского кардиологического центра. Каждый мог стать донором и сдать кровь в мобильном пункте заготовки крови Республиканской станции переливания крови.

«Сегодняшняя акция призвана привлечь внимание населения к факторам риска, приводящим к инсульту, к профилактике этого заболевания и методам своевременной диагностики, — подчеркнула замминистра здравоохранения Эльза Сыртланова.-Ежегодно инсульты уносят жизни около 12 тысяч жителей нашей республики».

Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности, как в мире, так и в России. По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем, если недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей в трудоспособном возрасте (30-40 лет).

Профилактические мероприятия имеют огромное значение в решении проблемы роста заболеваемости во всем мире. Очень важно во избежание возникновения проблем вести здоровый образ жизни, больше двигаться и уделять внимание своему здоровью.

Также во время акции были представлены красочные концертные номера, показательные занятия по скандинавской ходьбе, флеш-моб для студентов и молодежи и другие мероприятия