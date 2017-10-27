На балкон к уфимцам залетела сова Фото: Служба спасения 112 | Видео: Служба спасения 112 На балкон к уфимцам залетела сова Фото: Служба спасения 112 | Видео: Служба спасения 112

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На балкон к уфимцам залетела сова. Сначала хозяева пытались самостоятельно избавиться от пернатой «гостьи», но птица так просто в руки не далась. Они обратились за помощью в службу спасения.

Прибывшим спасателям потребовалось меньше минуты, чтобы поймать ночную хищницу. Визуально осмотрев сову и не найдя у нее повреждений, сотрудники поисково-спасательного отряда города отпустили хищную птицу в одном из городских парков.