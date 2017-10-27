В Уфе, в парк Якутова вернулись скульптуры, украшавшие его более 50 лет назад Фото: администрация г.Уфы













В Уфе, в парк Якутова вернулись скульптуры, украшавшие его более 50 лет назад Фото: администрация г.Уфы

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, на главной аллее в парке Имения Якутова появились скульптуры, созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия, сообщает администрация столицы. Это скульптура пожилого мужчины, раскладывающего на доске шашки, семья аистов с маленьким птенцом, скульптуры влюбленной пары, беременной женщины с мужем и двумя детьми, счастливой матери с младенцем на руках, бабушки.

Также в рамках продолжающейся реконструкции здесь обустроена детская игровая площадка с современным оборудованием и резиновым покрытием, установлены опоры освещения, опоры под камеры видеонаблюдения, уложен рулонный газон. Кроме того, здесь уложили экоплитку, установили 15 евроконтейнеров, 221 скамейку различных форм, антивандальные светильники. На двух смотровых площадках появились 80 м кованых, ажурных ограждений — необходимость их установки решили сами горожане. На площадях, прилегающих к детской железной дороге, и других зонах парка для удобства и безопасности горожан установлены ограды и уложен гравий. Появился еще один вход в парк — со стороны бульвара Ибрагимова.

В прошлом году здесь были реконструированы пешеходные дорожки, обустроена велодорожка, обновлена система освещения на аллеях парка и вокруг озера Солдатское, полностью обновлена береговая линия городского водоема. Также здесь высадили деревья, уложили газон, обустроили клумбы и цветники.

В следующем году в парке будут посажены более 250 крупномеров, возле железнодорожных переездов будут установлены шлагбаумы, планируется реконструкция вокзала и перрона станции «Озерная».