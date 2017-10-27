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27 октября Пятница

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В Уфе собрались талантливые юные математики со всей России

ОБЩЕСТВО

В Уфе собрались талантливые юные математики со всей России

Фото: администрация г.Уфы

В Уфе собрались талантливые юные математики со всей России

Фото: администрация г.Уфы

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 октября в Уфе состоялось торжественное открытие Международного математического турнира старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова». Мероприятие будет проходить до 3 ноября на базе гимназия № 93.

В Уфу съехалось 52 команды из 18 городов России и стран СНГ. Сразу же после церемонии открытия участники приступили к прохождению первых этапов турнира, основанных на решении математических игровых задач. Согласно регламенту команды делятся по возрасту и уровню подготовки на несколько лиг: сеньоров (10-11 классы) и юниоров (9 классы).

Лучшие команды в каждой лиге будут награждены дипломами и призами, а команда сеньоров, победившая в высшей лиге, получит титул победителя турнира. Команда-победительница математического турнира старшеклассников «Кубка памяти А.Н. Колмогорова» награждается переходящим Кубком.

Теги: образование, математика, турнир
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