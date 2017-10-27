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27 октября Пятница

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В Уфе гвардейцы задержали грабителя, избившего женщину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе гвардейцы задержали грабителя, избившего женщину Фото: Управление Росгвардии по РБ

В Уфе гвардейцы задержали грабителя, избившего женщину Фото: Управление Росгвардии по РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе сотрудники Управления Росгвардии по Республике Башкортостан задержали грабителя по горячим следам. Сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил из Калининского района столицы.

Оказалось, что неизвестным избита женщина, возвращавшаяся из аптеки, злоумышленник нанес ей удары ногами, забрал сумку и убежал. Пострадавшая сообщила правоохранителям приметы подозреваемого.

Патрульные организовали поиск нападавшего и вскоре обнаружили его на одной из близлежащих улиц.Гражданина задержали и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.

Теги: грабеж, Росгвардия
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