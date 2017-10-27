В Башкирии бывшую главу сельсовета осудили за махинации с землей Фото: Олег Яровиков В Башкирии бывшую главу сельсовета осудили за махинации с землей Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор 58-летней бывшей главе Сахаевского сельсовета. Она признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге.

В 2013-2014 гг. женщина изготовила подложные выписки из похозяйственной книги, показывающие недостоверные сведения о наличии у нее и ее знакомой в пользовании двух земельных участков в живописном месте вблизи рек Белая и Сим. Впоследствии земли были оформлены в собственность женщин, свой участок глава сельсовета впоследствии продала.

В результате муниципалитету был причинен ущерб в сумме около 130 тысяч рублей. Суд приговорил злоумышленницу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. На земельные участки наложен арест, информирует региональная прокуратура.