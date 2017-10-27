Гала-концерт V Межрегионального фестиваля «Ломая барьеры» подвел итоги одноименного общественного проекта Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ









Гала-концерт V Межрегионального фестиваля «Ломая барьеры» подвел итоги одноименного общественного проекта Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском Конгресс-холле состоялся Гала-концерт V Межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры», девиз которого в этом году звучит так: «Герои по жизни». Мероприятие является частью масштабного общественного проекта с таким же названием, направленного на улучшение качества жизни инвалидов и преодоление общественных стереотипов по отношению к ним. Организаторами являются Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ и компания «Газпромтрансгаз Уфа». Фестиваль ежегодно объединяет и показывает таланты активных здоровых ребят и их сверстников с ограничениями здоровья и подводит итоги проводимой работы.

Из 200 заявок для участия в конкурсе жюри в составе компетентных специалистов в области культуры отобрало для участия в финале 12 самых ярких номеров. Продемонстрировать себя публике приехали ребята из городов и районов республики, со всей России, в этом году впервые присоединились и участники из стран ближнего Зарубежья

«Мы все с нетерпением каждый год ждем Гала-концерта фестиваля, когда мы можем собраться вместе и подвести некоторые итоги, хотя все мероприятия, проводимые в рамках проекта, продолжаются», – отметила во время церемонии открытия фестиваля министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Поздравил от имени руководства многотысячного коллектива предприятий, входящих в ассоциацию «Газпром» в Башкортостане», заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев:

«Мы убеждены в том, что таланты и возможности детей безграничны, если созданы соответствующие условия для их раскрытия. Это одна из наших главных задач, которую мы стараемся выполнять вместе с компаниями Группы «Газпром» в Башкортостане», партнерами и просто неравнодушными людьми, – отметил он. – Пять лет, пять тысяч детей вовлечено в этот проект не только по всей России, но и за ее пределами. Это говорит о том, что он стал настоящим общественным движением».

На многих зрителей произвел впечатление трогательный клип 11-летней Камиллы Башировой из Октябрьского. Песню на татарском языке «Будьте милосердны» она посвятила родному брату Булату, который с детства борется с ДЦП. Ансамбль «Рассвет» из Донецкой Народной Республики представил хореографическую постановку «Полет над водой». Гузелия Фаттахова из Абзелиловского района исполнила танец на коляске, а ее партнером выступил юный танцор Идель Хакимов. 13-летняя Анастасия Еремеева исполнила стихотворение Рами Гарипова «Мой Башкортостан». В довольно юном возрасте девочке удается проникновенно доносить до слушателей всю глубину взрослых произведений. Но это далеко не все таланты юного дарования. Участница фестиваля создает потрясающие картины из пайеток, страз, любит вышивание и даже ведет свой канал на Youtube. Все финалисты продемонстрировали свои умения в хореографии, вокале, игре на инструментах и в оригинальном жанре.

«Я считаю, что творчество, которое вы воплощаете в своих работах, очень-очень важно для тех, кто увидит его, помогает нам развиваться. Это радует нас, дает нам силы идти вперед. Желаю каждому из вас удачи, стремления, верьте в свои силы», — поддержал ребят через видеообращение дистанционный член жюри, российский фигурист Илья Авербух.

Фестиваль инклюзивного детского творчества «Ломая барьеры» предоставляет особенным детям площадку для их позитивной социализации и творческого развития. Их смело можно назвать героями по жизни. Их настрой и сильный характер может служить примером для многих взрослых. Ежегодно фестиваль показывает — барьеры существуют только в голове.

Завершился праздник коллективным исполнением гимна «Ломая барьеры» и запуском разноцветных шаров.