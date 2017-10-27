Рустэм Хамитов провёл в Москве ряд рабочих встреч
Рустэм Хамитов провёл в Москве ряд рабочих встреч Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
Рустэм Хамитов провёл в Москве ряд рабочих встреч Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
В рамках рабочей поездки в Москву Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл ряд встреч с руководством крупных компаний. Как сообщили в пресс-службе руководителя региона, в ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества, реализации в республике крупных промышленных и инфраструктурных проектов.