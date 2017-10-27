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27 октября Пятница

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В Башкирии может скрываться серийный маньяк - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области попросили коллег из Башкирии помочь в поисках серийного преступника, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийством в отношении женщин.

По данным правоохранителей, преступник может скрываться в Башкирии.

«Преступления совершены в трех субъектах Российской Федерации — городах Санкт-Петербург, Самара и Владимир», — уточнили в пресс-службе МВД Башкирии.

Всех, кто располагает какими-либо данными о подозреваемом и знает, где он может находиться, просят связаться с полицейскими по телефонам: 8-952-212-56-77, 8 (812) 573-65-86.

Теги: розыск, маньяк, серийный преступник
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