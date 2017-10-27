Ассоциация молодых депутатов объединила более 1300 народных избранников Фото: Олег Яровиков Ассоциация молодых депутатов объединила более 1300 народных избранников Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ассоциация молодых депутатов Башкортостана поделилась первыми итогами деятельности. Народные избранники провели встречу с Наблюдательным советом в честь 2-летия со дня основания. Возглавляет совет спикер регионального парламента Константин Толкачев. Координируют работу организации заместитель руководителя администрации главы республики Максим Михайлов, депутат Госсобрания РБ, член Центрального штаба ОНФ Эльвира Аиткулова и мэр Октябрьского Алексей Шмелёв.

Константин Толкачев отметил, что создание Региональной общественной организации «Ассоциация молодых депутатов» было требованием времени. В итоге сегодня Башкортостан является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству молодежи в органах законодательной власти.

Ассоциация была создана в целях активизации и укрепления институтов гражданского общества и органов местного самоуправления в развитии и повышении уровня экономических, социальных и общественно-политических процессов в республике, развития диалога между властью и обществом. Молодые депутаты определили для себя ряд важных задач, которые с успехом начали реализовываться.

Спикер напомнил, что по итогам муниципальных выборов почти 20% от всей численности депутатского корпуса — это молодые люди в возрасте до 35 лет. В настоящее время более 1300 депутатов являются членами Ассоциации, в каждом муниципальном образовании РБ работает местное отделение.

Ассоциация реализует много интересных проектов, и тем самым оказывается неоценимая помощь руководству республики. Среди наиболее значимых Константин Толкачев выделил «Кадровый актив Башкортостана», дискуссионную площадку «Депутат-Клаб», «Общественная приемная», молодежный интернет-портал «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие.», «Башкортостан 2030» — проект по разработке стратегий развития муниципальных районов и городов республики. Ряд новых проектов планируется запустить в ближайшее время.

«Во многом благодаря деятельности Ассоциации молодых депутатов молодежь нашей республики влияет на ситуацию в своих районах и городах, в Башкортостане в целом. Важно, чтобы молодые жители активно взаимодействовали с государством и готовы были отвечать на непростые вызовы современности», — подчеркнул Константин Толкачев.

Руководитель Наблюдательного совета предложил особое внимание в разработке программ уделить решению демографических проблем и активнее заниматься законотворческой деятельностью.

Руководитель организации Владимир Яковлев подвел итоги реализации программ. Организация еженедельно осуществляет мониторинг деятельности молодых депутатов на местах, все данные отражаются в специальном рейтинге. Лучшие города и районы по итогам прошедшего года были отмечены наградами.

Депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова акцентировала внимание на участии молодых депутатов в развитии электронного образования.

Справка. Ассоциация молодых депутатов РБ была создана 16 октября 2015 года в целях развития местного самоуправления и активизации деятельности молодых депутатов, консолидации интеллектуальных и организационных ресурсов парламентариев всех уровней. Сегодня членами Ассоциации являются более 1300 депутатов. В каждом муниципальном образовании РБ работает местное отделение. Приоритетными направлениями деятельности организации являются повышение уровня качества экономических, социальных и общественно-политических процессов в республике, работа с молодежью путем вовлечения ее в реализацию государственной молодежной политики и воспитание активных молодых граждан. Молодыми депутатами было проведено более 5000 встреч с избирателями и организовано более 3000 приемов граждан. Ежемесячно, каждый второй четверг месяца, по всей республике проводится Общественная приемная АМД РБ. Со своими вопросами к молодым политикам могут обратиться все желающие.