В Башкирии завершается заготовка кормов
В Башкирии завершается заготовка кормов Фото: agriculture.by
В Башкирии завершается заготовка кормов Фото: agriculture.by
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии заготовка кормов завершена на 99% площадей, сообщили в Минсельхозе РБ. Это 77 тыс. га. Сенажа заготовлено 2,08 млн тонн (126% плана), силоса — 1294 тыс. тонн (86%).
На условную голову скота в республике припасено по 32,6 центнера кормовых единиц. Самые высокие показатели по количеству центнеров кормоединиц на голову скота заготовили хозяйства Чекмагушевского (45,6 ц.к.ед.) и Краснокамского (44 ц.к.ед.) районов.