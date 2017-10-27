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27 октября Пятница

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В Башкирии завершается заготовка кормов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии завершается заготовка кормов Фото: agriculture.by

В Башкирии завершается заготовка кормов Фото: agriculture.by

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии заготовка кормов завершена на 99% площадей, сообщили в Минсельхозе РБ. Это 77 тыс. га. Сенажа заготовлено 2,08 млн тонн (126% плана), силоса — 1294 тыс. тонн (86%).

На условную голову скота в республике припасено по 32,6 центнера кормовых единиц. Самые высокие показатели по количеству центнеров кормоединиц на голову скота заготовили хозяйства Чекмагушевского (45,6 ц.к.ед.) и Краснокамского (44 ц.к.ед.) районов.

Теги: заготовка кормов, силос, сенаж
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