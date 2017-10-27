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27 октября Пятница

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Предприятия и ведомства Башкирии подписали Кодекс добросовестных практик в интернете

ОБЩЕСТВО

Предприятия и ведомства Башкирии подписали Кодекс добросовестных практик в интернете Фото: ИА "Башинформ"

Предприятия и ведомства Башкирии подписали Кодекс добросовестных практик в интернете Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республиканском правительстве состоялась церемония подписания Кодекса добросовестных практик в сети Интернет руководителями органов власти и организаций Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Современные информационно-телекоммуникационные технологии могут нести реальные угрозы, связанные с нарушением фундаментальных прав и свобод граждан, безопасности общества и государства. Персональные данные довольно часто используются для проведения рекламных кампаний, становятся добычей злоумышленников. Защита персональных данных стала одной из главных задач государства.

По словам вице-премьера правительства Башкортостана Фархада Самедова, цифровая экономика становится сейчас повседневной реальностью, требует новых правил поведения.

«Хорошо, когда неумолимый технический прогресс не противоречит традиционным ценностям нашего общества», — подчеркнул перед церемонией подписания Фархад Самедов.

«Организации, подписавшие Кодекс, подтверждают свою готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в интернете на основе требований федерального законодательства, положений международных договоров, рекомендаций уполномоченных органов государственной власти, а также создания, развития и внедрения мероприятий по формированию культуры безопасного поведения», — отметил глава Управления Роскомнадзора по Башкортостану Александр Секнин.

Как сообщало агентство «Башинформ», в ноябре прошлого года на VII международной конференции «Защита персональных данных» Роскомнадзор презентовал новую цифровую платформу для взаимодействия бизнеса, государства и общества «Цифровой дом».

К построению «Цифрового дома» были приглашены компании, общественные и государственные организации, реализующие собственные проекты в области безопасности пользователя в цифровой среде.

В рамках проекта «Цифровой дом» участниками был сформирован и подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, направленный на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.

Кодекс устанавливает основы диалога, целью которого является достижение и поддержание баланса интересов граждан, бизнеса и государства в вопросах надлежащего поведения в сети Интернет.

Текст Кодекса, а также список его подписантов, размещены на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик».

Теги: интернет, защита персональных данных, кодекс добросовестных практик
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