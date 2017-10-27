ГИБДД Башкирии усилит патрулирование на дорогах республики Фото: ГИБДД по РБ ГИБДД Башкирии усилит патрулирование на дорогах республики Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Башкортостана осложнено движение транспорта. В связи с этим ГИБДД республики сообщает об усилении патрулирования на автодорогах.

«С целью недопущения дорожных происшествий и обеспечения безопасности на дорогах республики Госавтоинспекцией Башкортостана будут проведены профилактические рейдовые мероприятия, — предупреждают автоинспекторы. — Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрестками, соблюдайте скоростной режим, очередность проезда и дистанцию. Будьте внимательны и аккуратны».