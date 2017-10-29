В Башкирии отмечается снижение численности безработных Фото: Олег Яровиков В Башкирии отмечается снижение численности безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба занятости констатирует снижение численности безработных в Башкирии.

На сегодняшний день в регионе насчитывается немногим более 19 тысяч официально зарегистрированных безработных против 23,6 тысячи в начале года.

За неделю уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,01 п.п и составил 0,95 %. В начале 2017 года этот показатель достигал в республике 1,17%.

Республиканский банк вакансий пополнился за неделю 400 новыми рабочими местами. Сейчас в нем насчитывается 44,7 тысячи рабочих мест. В начале текущего года в региональном банке вакансий содержалась информация о 32,4 тысячи рабочих мест.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом в III квартале этого года, средняя численность рабочей силы превысила в Башкортостане 2,054 млн человек.

Из них работающие или занятые в экономике граждане — 1,940 млн человек, 111,3 тысячи — безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ).

Уровень общей безработицы составил 5,4%.

В III квартале 2016 года численность экономически активного населения республики составляла более 1,999 млн человек. Из них в экономике были заняты 1,885 млн. Количество безработных по методологии МОТ достигало 114,4 тысячи человек.

Уровень общей безработицы был также выше и составлял 5,7 процента.