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Как не стать жертвой мошенников - рекомендации Росреестра по Башкирии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Как не стать жертвой мошенников - рекомендации Росреестра по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Как не стать жертвой мошенников - рекомендации Росреестра по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Управлении Росреестра по Башкортостану рассказали о том, как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости.

Как сообщили в ведомстве, самое простое, это обратиться к онлайн-сервису Росреестра, где можно посмотреть стоит ли на кадастровом учете объект недвижимости, какая у него кадастровая стоимость, площадь, а также на наличие, либо отсутствие прав и ограничений. Кроме этого в МФЦ можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где все вышеуказанные сведения будут актуальными и действительными на момент подачи такого запроса.

Не стоит заменять договор купли-продажи договором дарения и наоборот, а также всегда необходимо указывать реальную стоимость объекта недвижимости, — настойчиво советуют госрегистраторы. В противном случае, заинтересованный гражданин может обратиться в суд и сделка будет признана недействительной.

Бывают случаи, когда доверенность выдана нотариусом определенному лицу, а доверие собственника к этому человеку утрачено. Если это так, необходимо вновь обратиться к тому же нотариусу, для того, чтобы он предоставил уже справку об отмене, после чего незамедлительно предоставить ее в Управление Росреестра по РБ.

Зачастую, собственники недвижимости опасаются, что с их объектом могут провести незаконную сделку. В этом случае, собственнику рекомендуется обратиться с заявлением о невозможности осуществления любых регистрационных действий с принадлежащим ему имуществом без его личного присутствия. Такие заявления принимаются в любом МФЦ.

При заключении сделки ее участникам необходимо заранее обговаривать все моменты, касающиеся денежных средств. В частности, кто платит за оформление документов, за услуги юриста, нотариуса, как проходит передача денег, в какой валюте и по какому курсу.

Строгое соблюдение вышеназванных рекомендаций существенно снизит риск мошенничества и даже сведет его до минимума, — уверены в регистрационном ведомстве.

Теги: росреестр, недвижимость, госрегитсрация прав, мошенники
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