В двух районах Уфы сегодня пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В двух районах Уфы сегодня пройдут сельскохозяйственные ярмарки Фото: ИА "Башинформ"
В двух районах Уфы сегодня пройдут сельскохозяйственные ярмарки Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня в двух районах башкирской столицы. Продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима на ярмарках запрещена, подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза региона.
Торговля будет вестись на трех ярмарочных площадках по следующим адресам:
— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;
— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5.