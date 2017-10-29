В двух районах Уфы сегодня пройдут сельскохозяйственные ярмарки Фото: ИА "Башинформ" В двух районах Уфы сегодня пройдут сельскохозяйственные ярмарки Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня в двух районах башкирской столицы. Продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима на ярмарках запрещена, подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза региона.

Торговля будет вестись на трех ярмарочных площадках по следующим адресам:

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5.