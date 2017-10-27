Национальный парк «Башкирия» возместил местному жителю гуся, убитого краснокнижным филином Фото: нацпарк «Башкирия» Национальный парк «Башкирия» возместил местному жителю гуся, убитого краснокнижным филином Фото: нацпарк «Башкирия»

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Национальный парк «Башкирия» возместил местному жителю гуся, убитого краснокнижным филином. На днях мелеузовец Айгиз Рыскильдин, гостивший у тестя в деревне Кутлубулатово, услышал, как за окном переполошился птичий двор. Выйдя, он увидел убитого гуся. Молодой человек решил поймать хищника и поставил капканы возле входа в курятник и туши гуся. Вскоре в один из них попался филин. Как рассказали сотрудники нацпарка, Айгиз позвонил им и сообщил о находке, пояснив, что филин не пострадал, он заперт в сарае и кормится гусиной тушкой. Директор парка Владимир Кузнецов приехал в деревню, забрал сытого филина и выпустил его на волю.

Орнитологи определили, что это молодой филин, скорее всего свивший гнездо неподалеку от деревни и напавший на гуся во время облета «своей» территории. «Поступок Айгиза заслуживает уважения. Он не стал мстить филину, и это первый подобный случай. Надеемся, сказывается наша просветительская деятельность», — прокомментировал директор нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов.