Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня во всех районах Уфы
Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня во всех районах Уфы Фото: ИА "Башинформ"
Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня во всех районах Уфы Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут сегодня во всех районах столицы Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
Торговля медом, овощами и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, будет вестись на 10 ярмарочных площадках по следующим адресам:
— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;
— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи;
— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.
— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;
— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5.