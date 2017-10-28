Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня во всех районах Уфы Фото: ИА "Башинформ" Сельскохозяйственные ярмарки состоятся сегодня во всех районах Уфы Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут сегодня во всех районах столицы Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

Торговля медом, овощами и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, будет вестись на 10 ярмарочных площадках по следующим адресам:

— в Демском районе — перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

— в Ленинском районе — возле трамвайного кольца по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи;

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. Орджоникидзе.

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5.