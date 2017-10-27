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27 октября Пятница

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В Башкирии прошли первые межведомственные учения на федеральной трассе

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В Башкирии прошли первые межведомственные учения на федеральной трассе

Фото: Упрдор «Приуралье»

В Башкирии прошли первые межведомственные учения на федеральной трассе

Фото: Упрдор «Приуралье»

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии прошли первые межведомственные учения по совместному устранению ЧС на федеральных дорогах. Практический этап был организован на трассе М5 под Уфой, рассказали в Упрдор «Приуралье». По легенде, в условиях сильной метели со шквалистым ветром произошло ДТП. Водители получили травмы, топливо вылилось на дорогу, создалась пробка.

Диспетчеры направили к месту происшествия дорожную технику, ДПС, скорую помощь, бригаду МЧС. Спасатели разрезали автомобили, извлекли пострадавших и передали их медикам. Эвакуаторы увезли разбитые в аварии машины, после чего работники дорожной службы очистили и обработали участок трассы. Движение по трассе возобновилось в обычном режиме.

«Считаю, что все участники учений справились с поставленными задачами, и взаимодействие было отработано на высоком уровне. В случае чрезвычайной ситуации все должны сработать как одна команда. Задача Росавтодора — выступить организующим звеном в урегулировании ситуации на своих объектах», — подвел итоги учений начальник Ситуационного центра оперативного мониторинга Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Сергей Николов.

В тренировке приняли участие представители Упрдор «Приуралье» (филиал Росавтодора), подрядных организаций, ГУ МЧС по РБ, УГИБДД по РБ и медицины катастроф. В учениях было задействовано 20 единиц техники.

Теги: учения, трассы, ДТП
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