В Уфе автоинспекторы перекрыли проспект, чтобы помочь дедушке перейти дорогу - видео
В Уфе автоинспекторы перекрыли проспект, чтобы помочь дедушке перейти дорогу - видео Фото: UTV. Уфа и РБ | Видео: телекомпания UTV. Уфа и РБ
В Уфе автоинспекторы перекрыли проспект, чтобы помочь дедушке перейти дорогу - видео Фото: UTV. Уфа и РБ | Видео: телекомпания UTV. Уфа и РБ
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Уфе из-за пешехода инспекторы ГИБДД перекрыли движение на проспекте Октября. Свидетель произошедшего обратился в редакцию телеканала «UTV. Уфа и Башкортостан» для выяснения подробностей.
Как выяснилось, проезжающего мимо водителя привлекли сначала специальные огни патрульной машины, а потом он увидел, что дело не в каком-нибудь ДТП или патрулировании. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение специально для пожилого мужчины, который пытался перейти проспект в неположенном месте.