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В Башкирии самые распространенные экологические нарушения - несанкционированные свалки

ОБЩЕСТВО

В Башкирии самые распространенные экологические нарушения - несанкционированные свалки Фото: kurgan.ru

В Башкирии самые распространенные экологические нарушения - несанкционированные свалки Фото: kurgan.ru

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии самые распространенные экологические нарушения — несанкционированные свалки. Таких было обнаружено почти 400. Об этом говорили в Минприроды РБ на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики в этом году. Всего с начала года инспекторы ведомства выявили 2,3 тысячи нарушений природоохранного законодательства. 70% из них относятся к сфере обращения с отходами.

«В последнее время нарушений становится меньше. Эффект дают семинары и разъяснительные мероприятия, которые мы проводим. Предприятия начинают работать на опережение, и это большой сдвиг», — прокомментировал замминистра Филюс Яхин.

Теги: экология, нарушения, свалки
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