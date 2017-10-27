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27 октября Пятница

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В Башкирии стартовал муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги

СПОРТ

В Башкирии стартовал муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

В Башкирии стартовал муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Баскетболисты практически со всех районов и городов Башкирии вступили в борьбу за главный приз муниципального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». После внутришкольного отбора, в котором участвовали более 60 тысяч учащихся, определились сборные команды.

«Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» проходит в России с сентября по апрель в шесть этапов: внутришкольный, муниципальный, дивизиональный, региональный, финал конференций и Суперфинал. Победители регионального финала отправятся на финал ПФО. Команды-победители Суперфинала попадут на «Финал Четырех» Евролиги ULEB, где смогут посмотреть игры сильнейших баскетбольных клубов Европы», — пояснили в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики.

Каждая школа региона, которая прошла отбор (в Башкирии сформировано 1845 сборных), в конце сезона получит комплект профессиональных баскетбольных мячей. За годы реализации проекта школам республики передано 36 598 баскетбольных мячей, 2 328 комплектов формы, более 34 000 медалей и 2 826 кубков.

Теги: баскетбол, КЭС-БАСКЕТ
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