В России станет проще взыскивать алименты - СМИ Фото: Олег Яровиков В России станет проще взыскивать алименты - СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, совершенствующий процедуру взыскания алиментов.

Как сообщает REGNUM, закон направлен на повышение ответственности родителей.

Обязанность по индексации алиментов возложена на организации, где работают должники, в том числе и в случае получения исполнительного документа о взыскании выплат от судебных приставов.

Основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

Законопроект предусматривает несколько случаев прекращения выплаты алиментов. Так, судебным приставам разрешено прекращать взыскание алиментов по достижении ребенком 18 лет или в случае приобретения детьми полной дееспособности (вступление в брак или эмансипация).

При этом предусматривается, что одновременно с вынесением постановления о прекращении основного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании постановления о расчете и взыскании задолженности по алиментам.

На сегодняшний день средний официальный размер алиментов составляет в стране 1600 рублей, констатировал в ходе дискуссии депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»). Он поддержал предложение, согласно которому, если в течение года приставы не могут найти одного родителя, то он объявляется в розыск. Семья получает ежемесячную пенсию по потере кормильца в пять тысяч рублей, а еще через четыре года имущество описывается в интересах наследников.