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27 октября Пятница

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Будущие математики из Сибая показали лучшие результаты в хакатоне #FMITHACK

ОБЩЕСТВО

Будущие математики из Сибая показали лучшие результаты в хакатоне #FMITHACK

Фото: пресс-служба СИ БашГУ

Будущие математики из Сибая показали лучшие результаты в хакатоне #FMITHACK

Фото: пресс-служба СИ БашГУ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Студенты Сибайского института БашГУ направления «Прикладная математика и информатика» Виктор Плис и Фанзиль Хасанов приняли участие в хакатоне #FMITHACK, который был организован Стерлитамакским филиалом БашГУ в городе Стерлитамаке. В нём, помимо студентов Стерлитамакского и Сибайского филиалов, участвовали учащиеся школ и гости из города Бостона (США).

«Наши студенты показали высокий уровень знаний и слаженную командную работу, и в итоге заняли первое место», — сообщила руководитель пресс-службы Сибайского института БашГУ Равиля Хасанова.

«Очень обрадовал тот факт, что такие мероприятия проходят не где-то далеко в крупных городах России, а в соседнем городе нашей республики. Местные организаторы и студенты — интересные и прогрессивные люди, которые решают актуальные задачи. Я думаю, что при желании, и в нашем институте можно устраивать такие мероприятия и воспитывать интерес к информационным технологиям», — прокомментировал свой успех Фанзиль Хасанов.

Виктор Плис также считает, что стерлитамакский хакатон #FMITHACK не уступает столичным аналогам. «Кроме самого соревнования, в повестку мероприятия входили выступления известных людей индустрии стартапов, нам удалось обзавестись большим количеством ценных знакомств», — говорит студент из Сибая.

Теги: образование, хакатон
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