В Уфе возник пожар в доме на улице Пожарского, пострадали два человека Фото: Башинформ В Уфе возник пожар в доме на улице Пожарского, пострадали два человека Фото: Башинформ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сообщение о возгорании в квартире жилого трехэтажного дома на улице Пожарского в Уфе поступило на пульт диспетчера около 22 часов 26 октября. По прибытии пожарные обнаружили горение полов в прихожей и ванной комнате. Из зоны задымления было эвакуировано пять человек, 35-летний хозяин квартиры и его 15-летний сын получили ожоги. Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, по предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке стиральной машины.