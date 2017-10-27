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27 октября Пятница

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В Башкирии построили асфальтированную дорогу к деревне Кузьминовка

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии построили асфальтированную дорогу к деревне Кузьминовка Фото: depositphotos.com

В Башкирии построили асфальтированную дорогу к деревне Кузьминовка Фото: depositphotos.com

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии построили местную дорогу между поселками Кузьминовка и Чуртан. Почти 300 жителей глубинки, где нет мобильной связи, получили возможность сообщения с «большим миром». Как сообщили в Госкомтрансе РБ, дорогу торжественно откроют 28 октября.

Обе деревни находятся примерно в 40 километрах от Стерлитамака. Между ними — 5,6 км. Выход в «большой мир» — еще 3 км от Чуртана до трассы Стерлитамак — Раевка, этот участок соответствует норме и реконструкции не подлежал. В Кузьминовке проживают более 290 человек, в Чуртане — 540. Как пояснила глава Первомайского сельсовета Мария Макаренко, местность здесь болотистая, сложная. В 2007 году с образованием частного сельхозпредприятия «Авангард» на средства его владельцев между деревнями была построена грунтовая дорога. Через 10 лет она полностью изношена, с глубокими ямами и колеями. Маршрутки в Кузьминовку никогда не доезжали — водители не хотели ломать транспорт, говорят местные жители. Между тем, школьный автобус ежедневно возил кузьминовских детей на учебу в Чуртан.

Наконец, в этом году построена асфальтированная двухполосная дорога IV категории (обычная нескоростная, полосы шириной 3 м), с тремя мостами и ограждениями. Стоимость проекта составила 105 млн рублей средств федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», проинформировали в Госкомтрансе РБ. Как сообщила местный почтальон, сейчас дорога от Чуртана до Кузьминовки занимает считанные минуты.

Теги: дорожное строительство
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