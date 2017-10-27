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В мэрии Стерлитамака прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками ООО «Башстрой»

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В мэрии Стерлитамака прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками ООО «Башстрой» Фото: Андрей Старостин

В мэрии Стерлитамака прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками ООО «Башстрой» Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В агентство «Башинформ» поступил комментарий администрации Стерлитамака по ситуации, сложившейся с гражданами, пострадавшими от деятельности ООО «Башстрой». В нем, в частности, говорится:

«На сегодняшний день правовая основа по заключению договоров с обманутыми дольщиками на предоставление жилья у некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» отсутствует.

За обманутыми дольщиками ООО «Башстрой» администрацией городского округа г. Стерлитамак по-прежнему зарезервирован участок 6653 кв. м в ЖК «Добролюбово» в границах улиц Волочаевской, Добролюбова, Николаева. Этот участок планируется к застройке в рамках Закона Республики Башкортостан № 5-791/з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан». На данный момент администрация ГО г. Стерлитамак занимается поиском инвестора для строительства многоквартирного дома на данном участке.

С гражданами, пострадавшими от деятельности компании «Башстрой», в администрации Стерлитамака проводится систематическая работа. С представителями инициативной группы проводятся еженедельные встречи, даются разъяснения о ходе реализации мероприятий, которые отражены в «дорожной карте».

«Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» взял на себя ответственность по планировке территории в границах улиц Волочаевской, Добролюбова, Николаева. Проектно-сметная документация по данному участку фондом развития жилищного строительства была выполнена в полном объеме. На последующих этапах фонд передаст всю документацию инвесторам, которые будут непосредственно вести застройку территории. И именно инвесторы, в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», в последующем заключат договоры долевого участия с обманутыми гражданами.

Сегодня администрация ГО г. Стерлитамак ведет переговоры с инвесторами о застройке ЖК «Добролюбово» при условии принятия закона, который дает льготы для застройщиков».

Это письмо в агентство поступило накануне, а сегодня депутаты Госсобрания — Курултая РБ на очередном заседании приняли упомянутый в письме закон о дольщиках. Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» парламентарии рассмотрели сразу в двух чтениях.

Теги: обманутые дольщики
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