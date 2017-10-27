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Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский повторил рекорд «Тампы» среди вратарей

СПОРТ

Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский повторил рекорд «Тампы» среди вратарей Фото: НХЛ

Воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский повторил рекорд «Тампы» среди вратарей Фото: НХЛ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Минувший матч НХЛ между «Тампой Бэй» и «Детройтом» стал удачным для первой команды, за которую выступает воспитанник башкирского хоккея Андрей Василевский. Судя по статистике, 23-летний голкипер отразил 29 бросков из 31 и помог выиграть «Тампе», прервав серию из трех поражений.

Как сообщает sports.ru, Андрея Василевского признали «третьей звездой» встречи. Это уже восьмая победа вратаря и повторение рекорда «Тампы» среди защитников ворот. Ранее эту планку установил обладатель Кубка Стэнли в 2004 году, заслуженный мастер спорта России Николай Хабибуллин.

Теги: хоккей, НХЛ, Андрей Василевский
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